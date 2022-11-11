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Ziraat Türkiye Kupası’nda Uşakspor’un rakibi Karagümrük oldu
Ziraat Türkiye Kupası’nda 5.Tur’a yükselen Uşakspor’un rakibi İstanbul ekibi Fatih Karagümrük oldu.
UŞAK 11.11.2022, 15:35
Ziraat Türkiye Kupası’nda 5.Tur’a yükselen Uşakspor’un rakibi İstanbul ekibi Fatih Karagümrük oldu.
Ziraat Türkiye Kupası 4.Tur’da Yeni Malatyaspor’u deplasmanda 1-0 yenen Uşakspor, Ziraat Türkiye Kupası 5.Tura’a yükseldi. Bugün Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde düzenlenen kura çekiminde Uşakspor, İstanbul temsilcisi Fatih Karagümrük ile eşleşti.