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Yüzde yüz hibeli ’kavun tohumları’ çiftçiye ek gelir olacak

UŞAK'TA 'KARAHALLI KAVUNUN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ' KAPSAMINDA 78 ÇİTÇİYE 167 KİLOGRAM KAVUN TOHUMU YÜZDE YÜZ HİBE EDİLDİ. PROJEYLE ALTERNATİF ÜRÜNLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ÜRETİCİLERE EK GELİR SAĞLAMASININ AMAÇLANDIĞI BELİRTİLDİ.

Yüzde yüz hibeli ’kavun tohumları’ çiftçiye ek gelir olacak

UŞAK'TA 'KARAHALLI KAVUNUN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ' KAPSAMINDA 78 ÇİTÇİYE 167 KİLOGRAM KAVUN TOHUMU YÜZDE YÜZ HİBE EDİLDİ. PROJEYLE ALTERNATİF ÜRÜNLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ÜRETİCİLERE EK GELİR SAĞLAMASININ AMAÇLANDIĞI BELİRTİLDİ.

26 Nisan 2020 Pazar 12:13
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Yüzde yüz hibeli ’kavun tohumları’ çiftçiye ek gelir olacak

Uşak’ta ’Karahallı Kavunun Geliştirilmesi Projesi’ kapsamında 78 çitçiye 167 kilogram kavun tohumu hibe edildi. Projeyle alternatif ürünlerin değerlendirilmesi ve üreticilere ek gelir sağlamasının amaçlandığı belirtildi.

Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İl Özel İdare Müdürlüğünün ortak yürüttüğü proje kapsamında çiftçilere hibe desteğiyle kavun tohumu verildi. Karahallı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 78 çiftçiye 167 kilogram kavun tohumu yüzde yüz hibe edilirken geliştirilen projeyle toplamda 668 dekar alana kavun ekimi yapılacağı belirtildi.

"Kullanılmayan arazileri kullanılabilir hale getiriyoruz"

Yapılan desteğin çiftçiye ek gelir sağlamasının yanında alternatif ürünleri değerlendirerek kullanılmayan arazileri kullanılabilir hale getirdiklerine değinen Uşak Tarım ve Orman İl Müdürü Ertan Keleş, "Projeleri ilçelerimizin, köylerimizin toprak yapısına, iklim yapısına ve çiftçi kültürüne bağlı olarak belirliyoruz. Belirlediğimiz projelerde Karahallı ilçemiz için 668 dekarda kavun yetiştiriciliğinin uygun olacağını tespit ettik. Yaptığımız bu çalışma doğrultusunda 668 dekarlık alanda 78 çiftçimize, İl Özel İdaresi desteğiyle yüzde yüz hibeli kavun tohumu dağıttık. Hem bölgemizde alternatif bir ürün olarak değerlendirilmesi, çiftçimize ekstra gelir kaynağı olması hem de kullanılmayan arazilerin kullanılır hale getirilmesi amacıyla tohumları bölgedeki çitçilerimize dağıttık" diye konuştu.

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