banner528

banner549

banner547

Son Dakika
AB: “Türkiye’yi takdir ediyoruz”
AB: “Türkiye’yi takdir ediyoruz”
Davutoğlu’ndan FİSKOBİRLİK’e ziyaret
Davutoğlu’ndan FİSKOBİRLİK’e ziyaret
Göçmenlerin memleketlerine geri dönmesi gerekir
Göçmenlerin memleketlerine geri dönmesi gerekir
Rusya
Rusya "hasım ülkeler" listesine 5 ülkeyi daha ekledi

Yüklü miktarda uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Uşak’ta araçlarından 6 bin 348 adet uyuşturucu hap çıkan 1’i kadın 3 şüpheli ekiplerce gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

UŞAK 22.07.2022, 19:43
Yüklü miktarda uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Uşak’ta araçlarından 6 bin 348 adet uyuşturucu hap çıkan 1’i kadın 3 şüpheli ekiplerce gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 52 ABT 852 plakalı araçla şehir dışından uyuşturucu hap getirildiği bilgisine ulaştı. Bilgiler doğrultusunda kent merkezinde yaşanılan kovalamacanın ardından Karaağaç Mahallesi 1.Çömlekçi Sokak üzerinde şüpheliler kıskıvrak yakalandı. Araç içerisinde yapılan aramada bin 490 adet ecstacy ve 4 bin 858 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Araç içerisinde 1’i kadın 3 şüpheli ekiplerce gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından B.G. ve C.G. tutuklanarak cezaevine gönderilirken kadın şahıs ise serbest bırakıldı.

Yorumlar (0)
26°
açık