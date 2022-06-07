Yeşil Karaağaç’da çalışmalar sürüyor

Uşak’ta ’Yeşil Karaağaç Yenileme Alanı’ projesi çerçevesinde çalışmalar bütün hızıyla devam ederken mavi ve yeşilin eşsiz uyumuyla vatandaşların huzur bulacağı alana vatandaşların kavuşmasına sayılı günler kaldı.

Uşak Belediyesi, Yeşil Karaağaç Piknik ve Mesire Alanında yaptığı çalışmalara bütün hızıyla devam ediyor. Vatandaşlar için özellikle hafta sonlarında huzurlu bir gün geçirmeleri üzerine yenilenen alanın açılışına da sayılı günler kaldığı müjdelendi. Proje alanında temizleme ve yenile çalışmaları hız kesmeden devam ederken vatandaşlar için de piknik, çocuklar için de eğlenceli park alanları hazırlandı. Uşak Belediyesi sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda çalışmalar paylaşılırken Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın’ın da incelemelerde bulunduğu gösterildi.