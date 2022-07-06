Yarışlara ev sahipliği yapacak olimpik havuz Eylül’de açılacak

Bir çok yarışlara ev sahipliği yapmak için federasyon standartlarına uygun olarak Uşak’ta hazırlanan olimpik yüzme havuzunun çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Açıklamalarda bulunan Başkan Mehmet Çakın, vatandaşlara verdiği sözü hatırlatarak açık spor tesisleri ile birlikte burayı tamamıyla bir spor kompleksi haline getirip halkın hizmetine sunmayı hedeflediklerini belirtti.

Uşak Belediyesi tarafından Atatürk Mahallesi’nde yapımına başlanan ve bin 260 metrekarelik bir alanı kapsayacak yarı olimpik yüzme havuzunda yapılan çalışmalar devam ediyor. Spora ve sporcuya verilen önemi taçlandıracak olan yapı, kent içerisinde sportif faaliyetlere ilgiyi artıracak ve özellikle yüzme alanında başarılı sporcuların yetişmesine yardımcı olacak.

Federasyon standartlarına uygun olarak 25x12 metre boyutunda ve 2 metre derinliğinde inşa edilecek olan havuz, bu sayede resmi yarışmalara ev sahipliği yapabilecek. Uşak’ta, özellikle gençlerin yüzme sporuna ilgisinin arttığını belirten Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, bölgede çok sayıda okul bulunduğunu ve öğrenci nüfusunun yoğun olduğunu hatırlattı. Başkan Çakın, “Bu tesis ile yüzme sporuna olan ilginin daha da artacağına inanıyoruz ve bunun için çalışmaları yakından takip ediyoruz. Çeşitli kurslar ve yüzme eğitimleri ile öğrencilerimizi yüzme sporu ile buluşturacağız. Vatandaşlarımıza söz verdiğimiz gibi, açık spor tesisleri ile birlikte burayı tamamıyla bir spor kompleksi haline getirip halkımızın hizmetine sunmayı hedefliyoruz” ifadelerini dile getirdi.

Çakın, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın desteği ile ihalesi gerçekleşen yüzme havuzunun vatandaşlara en güvenli ve en iyi şekilde hizmet vermesi için burada çalışmaların titizlikle yapıldığını, havuzun Eylül ayında kullanıma açılmasını planladıklarını aktardı.