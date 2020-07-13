Vatandaşlar, piknik alanında 100 poşetten fazla çöp topladı

Uşak’ta sosyal medyada örgütlenen vatandaşlar, yaklaşık iki saatlik çalışma sonucunda Karaağaç Piknik Alanında 100 poşetten fazla çöp topladı.

Uşak’ta bir sosyal medya platformunda paylaşılan bir fotoğrafın ardından, Uşaklı çevreci vatandaşlar örgütlendi. Örgütlenen vatandaşlar, Uşak Belediyesi’nden de maske, eldiven ve çöp poşeti desteği aldı. Önce eldivenlerini giyen vatandaşlar sonrasında da siyah çöp poşetlerini alarak temizliğe başladı. Ortalama 2 saat çevre temizliğinde bulunan vatandaşlar, yaklaşık olarak 125 poşet plastik, demir, cam ve atık çöp topladı.

Düzenlenen etkinliğin kurucularından Fulya Korkmaz, ellerinden gelen imkanlar doğrultusunda neler yapabileceklerini düşündüklerini ifade ederek, “Düşüncemiz biraz büyüdü. Belediyemiz de sağ olsun yalnız bırakmadı bizi. Sadece duyarlı vatandaşlar olarak buradayız. Bir sonraki etkinlikte de yine burada olacağımıza inanıyorum ama daha çok büyüyeceğimize inanıyorum. Burası çok kötü bir haldeydi. Şimdi biraz daha iyi. Bakalım buraya gelen vatandaşlarımız daha da duyarlı olacaklar mı göreceğiz. Umarım biz bir şeyler katabilmişizdir. Ortalama 1 buçuk-2 saat buradaydık. Sayısını bilmiyorum ama ben şahsen 5 poşet çöp topladım” dedi.

7 buçuk yaşındaki Aybilge de çöp toplayanlar arasındaydı

Henüz 7 yaşında olan ve ikinci sınıfa geçen Aybilge Müsay, “İnsanlar çöpleri hep yere atmış, biz de doğamızı korumak için çöpleri topluyoruz” ifadelerini kullandı.

Etkinliğe katılan vatandaşlardan Sümeyye Silik ise, insanlık adına utandığını ve üzüldüğünü belirterek “Atılan her çöp için atan kimselere de hakkımı helal etmiyorum. Türkiye çöp olmasın” dedi.