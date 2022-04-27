Son Dakika
Otobüse tek biletle binmeye çalışan anne kıza engel olan şoförü bıçaklamıştı, istenen ceza belli oldu
Vali Kocabıyık geçici görevlendirme ile Ankara’ya çekildi
Uşak Valisi Funda Kocabıyık, İçişleri Bakanlığı tarafından geçici görevlendirme ile Ankara’ya çekildi. İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada; "Uşak Valisi Funda Kocabıyık, geçici görevle İçişleri Bakanlığı emrine görevlendirilmiştir" denildi.
UŞAK 27.04.2022, 10:14
Uşak Valisi Funda Kocabıyık, İçişleri Bakanlığı tarafından geçici görevlendirme ile Ankara’ya çekildi. İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada; "Uşak Valisi Funda Kocabıyık, geçici görevle İçişleri Bakanlığı emrine görevlendirilmiştir" denildi.