Vali Kocabıyık geçici görevlendirme ile Ankara’ya çekildi

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, İçişleri Bakanlığı tarafından geçici görevlendirme ile Ankara’ya çekildi. İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada; "Uşak Valisi Funda Kocabıyık, geçici görevle İçişleri Bakanlığı emrine görevlendirilmiştir" denildi.