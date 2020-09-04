Vali Funda Kocabıyık korona virüs denetimlerine katıldı

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Uşak Belediyesince yayalaştırılan Kurtuluş Mahallesi Acun Sokakta gerçekleştirilen korona virüs denetimlerine katıldı.

Denetlemeler sırasında Vali Funda Kocabıyık’a Uşak Belediyesi Başkanı Mehmet Çakın ile Uşak Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Atalay Savaş eşlik etti. Denetlemelerde vatandaş ve esnafla sohbet eden Funda Kocabıyık, iş yerlerinde alınması gereken korona virüs tedbirleri hakkında da bilgiler verdi.

Denetimlerle ilgili açıklamalarda bulunan Vali Funda Kocabıyık, İl genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimlerin aralıksız sürdüğünü ifade eden Vali Funda Kocabıyık büyük oranda vatandaşların uyduğunu belirtti. Kocabıyık “İçişleri Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda ilimiz genelinde Kovid-19 salgını nedeniyle uyguladığımız tedbirleri yerinde görmek amacıyla Belediye Başkanımız Mehmet Çakın ve Uşak Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanımız Atalay Savaş ile birlikte denetim yaptık. Denetimlerimizde vatandaşlarımızla ve esnaflarımızla sohbet ederek onların görüşlerini aldık. Genel olarak vatandaşlarımızın Kovid-19 tedbirlerine uyduğunu gördüm. Salgın bitene kadar maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen kuralları bizim için hayati önem arz ediyor. ’Sağlık için hepimiz için’ sloganıyla gerçekleştirdiğimiz denetimlerimiz aralıksız sürecek” dedi.

Yapılan denetimlerde amaçlarının vatandaşların salgından etkilenmelerinin önüne geçmek olduğunu belirten Kocabıyık, “Pazar yerleri, iş yerleri, marketler, toplu taşıma araçları, taksiler, lokantalar, kafeteryalar kısaca tüm yaşam alanlarında polis, jandarma, zabıta başta olmak üzere tüm ilgili müdürlüklerimizin ekipleri Kovid-19 denetimi yapıyor. Tedbirler hemşehrilerimizin sağlığı için, bu sıkıntıları hep birlikte aşacağız. Ümit ediyorum ki Uşak olarak süreci en az olumsuzlukla sonlandıracağız. Bir kez daha duyarlılıklarından dolayı esnaflarımıza ve tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Lütfen tedbiri elden bırakmayalım” ifadelerini kullandı.