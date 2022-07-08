Vali Ergün, vatandaşlarla bayramlaştı

Uşak Valisi Turan Ergün, Kurban Bayramı dolayısıyla polis ve jandarma uygulama noktalarında vatandaşlarla bayramlaşırken çocuklara da hediyeler verdi.

Uşak Valisi Turan Ergün, Kurban Bayramı vesilesiyle İzmir - Ankara karayolu üzerinde Polis Şeker Uygulama Noktası ve Jandarma Uygulama Noktası’na gitti. Bu noktalarda Vali Ergün’e Albay Murat Kılıç, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, şube müdürleri, polisler ve askerler eşlik etti. Denetleme noktasına da çıkan Turan Ergün, vatandaşlarla da bayramlaşırken araç içlerindeki çocuklara da çeşitli hediyeler verdi. Ayrıca Vali Ergün, sürücüleri dikkatli ve yavaş olmaları konusunda uyardı. Polis uygulama noktasında açıklamalarda da bulunan Vali Turan Ergün, bayram boyunca il genelinde 119 ekip ve 370 personelle trafik ve asayiş güvenliğini sağlayacaklarını belirtti. Vali Ergün, “ Özellikle bayram süresi boyunca hem il merkezi hem de ilçe polis bölgesinde 80 ekip ve 250 personel, jandarma bölgelerinde 39 ekip ve 120 personel olmak üzere il genelinde 119 ekip ve 370 personelle hem asayiş hem de trafik güvenliğini hep birlikte sağlayacağız” dedi.