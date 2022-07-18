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Vali Ergün, Uşak esnafını yerinde dinliyor

Uşak Valisi Turan Ergün, Uşak esnafına sürpriz ziyaret gerçekleştirerek ,esnafın şikayetlerini dinledi.

UŞAK 18.07.2022, 20:36
Vali Ergün, Uşak esnafını yerinde dinliyor

Uşak Valisi Turan Ergün, Uşak esnafına sürpriz ziyaret gerçekleştirerek ,esnafın şikayetlerini dinledi.

Uşak Valisi Turan Ergün, Uşaklı esnafları ziyaretlerini sürdürdü. Vali Ergün, Ayakkabıcılar Çarşısı’na giderek burada hem esnafla tanıştı hem de esnafla sohbet etme fırsatı buldu. Vali Turan Ergün’ü karşılarında görmelerinin şaşkınlığını yaşayan esnaf aynı zamanda yaşadıkları sorunları da Ergün’e iletti. Sıkıntıları tek tek dinleyen Vali Ergün bu sorunlara da en kısa zamanda çözüm üreteceklerini söyledi.

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