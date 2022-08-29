Vali Ergün, “Kendin Yap” atölyesinde öğrencilerle buluştu

Uşak Valisi Turan Ergün ve İl Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin, “Kendin Yap” atölyelerini ziyaret ederek burada öğrencilerle bir araya geldi.

Uşak Valisi Turan Ergün, düzenlenen programlar dahilinde İl Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin ile birlikte Kendin Yap Atölyesini ziyaret etti. Burada teknolojiden bilime, kitap okumadan resim yapma gibi etkinliklere katılan öğrencilerle sohbet eden Vali Ergün ve Eğitim Müdürü Bülent Şahin, minik çocukların da çalışmalarını yakından inceledi. Yapılan inceleme ve sohbetlerin ardından protokol üyeleri öğrencilerle birlikte üzerinde “Kendin Yap Atölyesi Uşak” yazılı pastayı kesti.