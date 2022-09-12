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Vali Ergün ilk günde okulları ziyaret etti
Uşak Valisi Turan Ergün, İlköğretim Haftası dolayısıyla ilkokulları ziyaret etti.
UŞAK 12.09.2022, 16:11
Uşak Valisi Turan Ergün, İlköğretim Haftası dolayısıyla ilkokulları ziyaret etti.
Uşak Valisi Turan Ergün, İlköğretim Haftası dolayısıyla Aybey İlkokulu’nda düzenlenen programa katıldı. Burada Vali Ergün’e eşi Hülya Ergün, Belediye Başkanı Mehmet Çakın, İl Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin de katıldı. Burada minik öğrencilerle sohbet eden protokol üyeleri aynı zamanda çeşitli hediyeler de verdi.
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