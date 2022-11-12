Vali Ergün; “Bu tatbikatları ne kadar çok yaparsak o kadar hazır oluruz”

Türkiye genelinde düzenlenen “Çök, kapan, tutun” tatbikatları sonrasında açıklamalarda bulunan Uşak Valisi Turan Ergün, yapılan tatbikatlarla hazır olunduğunu ve ne kadar tatbikat yapılırsa o kadar hazır olunacağını söyledi.

İçişleri Bakanlığı, AFAD ile Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğinde Türkiye geneli 81 ilde yapılan ’Çök, Kapan, Tutun’ tatbikatı Uşak’ta da gerçekleşti. İkaz sireninin çalmasıyla birlikte kent genelindeki vatandaşlar çök, kapan ve tutun hareketini yaptı. “Tatbikatlar yılı” olarak ilan edilen 2022 senesinde deprem ve yangın gibi afetlere hazır olmak amaçlı yapılan bu tatbikatta Vali Turan Ergün, Mehmet Hacim KYK Erkek Öğrenci Yurdu’nda katıldı. Düzenlenen tatbikat sonrasında açıklamalarda bulunan Vali Ergün, “Bu tedbirler; hayat kurtarıcı tedbirler. Biz bu tatbikatları, tekrarları ne kadar çok yaparsak depremlere o kadar hazırlıklı oluruz. Bütün doğal afetlere hazır oluruz” şeklinde konuştu.