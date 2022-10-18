Vali Ergün, Banazlı köylülerle buluştu

Uşak Valisi Turan Ergün, bir dizi program için gittiği Banaz’da köylülerle biraraya gelerek talep ve beklentileri dinledi.

Uşak Valisi Turan Ergün, düzenlenen program için Banaz’a gitmesinin ardından Banazlı köylüleri de ziyaret etti. Hatıplar köyünde vatandaşlarla buluşan Vali Ergün, vatandaşların talep ve beklentilerinin yanı sıra şikayetlerini de tek tek dinledi. Edilen sohbetin ardından Vali Ergün, yapılan misafirperverlikten dolayı vatandaşlara teşekkür ederek köyden ayrıldı.