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Uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 2 kişi tutuklandı

Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin eş zamanlı yaptığı operasyonda 7 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan 2 kişi tutuklanırken 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

UŞAK 10.06.2021, 16:46
Uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 2 kişi tutuklandı

Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin eş zamanlı yaptığı operasyonda 7 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan 2 kişi tutuklanırken 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ile ilişkisi olduğu tespit edilen şahıslara eş zamanlı operasyon düzenledi. Uşak ve Konya illerini kapsayan operasyonda hedefte bulunan 7 şahıs da kıskıvrak yakalandı. Yapılan operasyonda çok sayıda esrar, metamfetamin, bonzai ve sentetik ecza hap ele geçirildi. Mahkemeye sevk edilen şahıslardan Osman Durmaz ve Şenol Tosuncuk çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, D.D., N.Ü., S.Ö., M.Ü. ve V.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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