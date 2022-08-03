banner549

banner547

Son Dakika
Temmuz’da en fazla ilaç fiyatları arttı
Temmuz’da en fazla ilaç fiyatları arttı
Tayvan liderinden Pelosi’ye şeref madalyası
Tayvan liderinden Pelosi’ye şeref madalyası
Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?
Kavurucu sıcakta buğday hasadı
Kavurucu sıcakta buğday hasadı

Üst aramalarında 2 tacir yakayı ele verdi

Uşak’ta güvenlik güçlerince yapılan denetimler çerçevesinde durdurulan 2 şüphelinin üst aramalarında uyuşturucu madde, kaçak silah ve mermilerini ele geçirildi.

UŞAK 03.08.2022, 15:19
Üst aramalarında 2 tacir yakayı ele verdi

Uşak’ta güvenlik güçlerince yapılan denetimler çerçevesinde durdurulan 2 şüphelinin üst aramalarında uyuşturucu madde, kaçak silah ve mermilerini ele geçirildi.

Uşak’ta uyuşturucu madde ticareti yapan, kullanan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik güvenlik güçleri tarafından çalışmalar hızla devam ediyor. Güvenlik güçleri, yaptıkları denetimde durdurdukları 2 şüphelinin üzerinde yaptıkları aramada, satışa hazır vaziyette 4 parça halinde toplam; 3.15 gram Metamfetamin ile,1 adet ruhsatsız tabanca, adet tabanca fişeği ele geçirdi.

Yorumlar (0)
29°
az bulutlu