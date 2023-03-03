Uşak’tan gönderilen gezici kütüphane çocuklara moral oldu

Kahramanmaraş merkezli ve 11 ili etkileyen depremin yaralarını sarmak içinı Uşak’tan gönderilen gezici kütüphane ve çadır, depremzede çocuklar için moral ve neşe kaynağı oldu.

Ayrıca burada bulunan çocukları Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve Jandarma Genel Komutanı Org. Arif Işık gibi isimler de ziyaret etti.

“Asrın Felaketi” olarak tanımlanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını sarmak için çalışmalar sürüyor. Uşak’tan Hatay’ın Samandağ ilçesine gönderilen gezici kütüphane ve Uşak Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından kurulan çadır, depremzede çocuklar için moral ve neşe kaynağı oldu. Uşak’tan giden çadır ve gezici kütüphaneyi gezenler arasında Jandarma Genel Komutanı Org. Arif Işık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve eşi Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar gibi isimler yer aldı.

Uşak Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada ise; “İskender Pala İl Halk Kütüphanesine ait gezici kütüphane aracı ve personelleri Hatay Samandağ’a gitmiş ve burada görev yapmaya devam etmektedirler. Gezici Kütüphane ve oluşturulan etkinlik çadırı ile çocuklara oyunlarla, etkinliklerle ve sinema alanıyla hizmet verilmeye devam edilmektedir. Yüzlerde bir tebessüme vesile olmanın mutluluğunu ve huzurunu çocuklarımız dışında Emniyet Genel Müdürümüz, Jandarma Genel Komutanımız, Milletvekillerimiz, bürokratlarımız, Selçuk Bayraktar ve eşleri Sümeyye Erdoğan Bayraktar gibi hayırseverlerimiz ziyaretleriyle çocuklarımıza moral ve destek oluyorlar. Yaralarımızı hep birlikte saracağız” ifadelerine yer verildi.