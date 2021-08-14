Uşak’tan 4 bin battaniye Kastamonu’ya gitmek üzere yola çıktı

Uşak’tan sel felaketinin yaşandığı ve çok sayıda vatandaşın hayatını kaybettiği Kastamonu’ya gönderilmek üzere 4 bin 265 battaniye yola çıktı.

Kastamonu’da etkili olan sağanak yağış nedeniyle meydana sel felaketinde 32 kişi hayatını kaybetti. Yaşanılan olumsuzluk üzerine, her türlü afetlerde ülkenin dört bir yanına yardımlarda bulunan Uşak Valiliği, Kastamonu’ya gönderilmek üzere içme suyu ve 4 bin 265 adet battaniyenin yer aldığı tırların yola çıktığını açıkladı. Uşak Valiliği resmi sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, yaşanılan felaketin tüm ülkeyi derinden etkilediği aktarılırken felaketten etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dilekleri iletildi. Yapılan açıklamada, “Kastamonu’da yaşanan sel felaketi tüm ülkemizi derinden etkiledi. Sel felaketinden etkilenen vatandaşlarımızın yanında olmak için 4.265 adet battaniye ve içme suyunun yer aldığı yardım tırlarımız yola çıktı. Uşak halkımıza teşekkür ediyor, felaketten etkilenen tüm vatandaşlarımıza tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” ifadelerine yer verildi.