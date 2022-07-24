Uşak’taki yangınında 5,5 hektar alan kül oldu

Uşak’ta çıkan orman yangınında 5 buçuk hektar alan kül oldu.

Edinilen bilgilere göre; Uşak - İzmir Karayolu üzerinde Yenişehir Rampaları yakınında orman yangını çıktı. Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine yapılan ihbarlar sonrasında olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Helikopterlerin de söndürme çalışmasına katıldığı yangında 5 buçuk hektar alan yanarak kül oldu. Yangına ilişkin soruşturma ekipler tarafından açıldı.