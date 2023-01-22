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Uşak’taki kazada 18 yaşındaki genç öldü
Uşak’ın Eşme ilçesinde direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucunda elektrik direğine çarpan 18 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.
UŞAK 22.01.2023, 23:20
Uşak’ın Eşme ilçesinde direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucunda elektrik direğine çarpan 18 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre; Eşme’nin Kıran Köy’ünden ilçe merkezine seyir halinde olan P.M. (18), kontrolündeki 43 LK 182 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolü kaybolan araç yol kenarında bulunan beton elektrik direğine çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan genç sürücü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olaya ilişkin jandarma ekiplerince soruşturma başlatıldı.