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Uşak’taki cinayet zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi
ARKADAŞINI ÖLDÜRDÜKTEN SONRA KAÇAN ŞAHIS, POLİS EKİPLERİNCE YAKALANDI. EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİNİN ARDINDAN ADLİYEYE SEVK EDİLEN ŞAHIS TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.
UŞAK 15.08.2020, 17:57
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Arkadaşını öldürdükten sonra kaçan şahıs, polis ekiplerince yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Uşak’ta geçtiğimiz Çarşamba günü arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürülen Alaattin Gündüz hayatını kaybetmişti. Cinayeti işlediği tespit edilen şahsın arkadaşı olduğu öğrenilen Ayhan Boral olay yerinden kaçarak kayıplara karışmıştı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından başlatılan soruşturma dahilinde yapılan titiz çalışmalar sonucunda firari arkadaş Ayhan Boral, Elmalıdere Mahallesinde bir evde kıskıvrak yakalanarak göz altına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından Ayhan Boral adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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