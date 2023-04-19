Uşak’ta yüzlerce uyuşturucu hap ele geçirildi

Uşak’ta 1 hafta içerisinde yapılan narkotik operasyonlarında 393 sentetik ecza hap, 863 gram esrar, 165 gram metamfetamin ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre; Uşak İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, bir hafta içerisinde narkotik suçlara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 393 sentetik ecza hap, 863 gram esrar, 165 gram metamfetamin ele geçirdi. Ayrıca ekipler ayrı ayrı meydana gelen 16 olayda 33 şüpheli hakkında işlem yaptı.