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Uşak’ta yüzlerce uyuşturucu hap ele geçirildi
UŞAK’TA 1 HAFTA İÇERİSİNDE YAPILAN NARKOTİK OPERASYONLARINDA 393 SENTETİK ECZA HAP, 863 GRAM ESRAR, 165 GRAM METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ.
UŞAK 19.04.2023, 09:38
Uşak’ta 1 hafta içerisinde yapılan narkotik operasyonlarında 393 sentetik ecza hap, 863 gram esrar, 165 gram metamfetamin ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre; Uşak İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, bir hafta içerisinde narkotik suçlara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 393 sentetik ecza hap, 863 gram esrar, 165 gram metamfetamin ele geçirdi. Ayrıca ekipler ayrı ayrı meydana gelen 16 olayda 33 şüpheli hakkında işlem yaptı.