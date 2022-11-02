Uşak’ta yüklü miktarda kaçak makaron ve alkol ele geçirildi

Uşak’ta KOM ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 5 bin 600 adet dolu kaçak makaron, 9 bin 400 kaçak boş makaron ve 50 şişe kaçak alkol ele geçirildi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince 1 iş yeri ve 1 ikamete yapılan operasyonda 5 bin 600 adet dolu kaçak makaron, 9 bin 400 kaçak boş makaron ve 50 şişe kaçak alkol ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak malzemelerle birlikte 1 kişi hakkında da yasal işlem başlatıldı.