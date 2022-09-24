Uşak’ta yol verme kavgasında 1 kişi hayatını kaybetti

Uşak’ta yol verme tartışmasının sonrasında çıkan kavgada 1 kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay Uşak’ta Banaz ilçesine bağlı Şaban Köyünde meydana geldi. İddialara göre motosikletle seyir halinde olan O.Ç. ile yaya vaziyetteki Halil Özdemir arasında yol verme tartışması çıktı. Bir süre sonra yerini bıçaklı kavgaya bırakan tartışmada O.Ç., Halil Özdemir’i bıçaklayarak ağır yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Banaz Devlet Hastanesi’ne kaldırılan ağır yaralı Özdemir hayatını kaybederken O.Ç. ise ekiplerce gözaltına alındı. Olaya ilişkin ekiplerce soruşturma başlatıldı.