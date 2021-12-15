banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Almanya’da enflasyon artışı son 29 yılın en yüksek seviyesinde
Almanya’da enflasyon artışı son 29 yılın en yüksek seviyesinde
Küçük Müslüme’nin mezar taşı yürekleri dağladı
Küçük Müslüme’nin mezar taşı yürekleri dağladı
Bulgarlar ilaçlarını Edirne’den almaya başladı
Bulgarlar ilaçlarını Edirne’den almaya başladı
Evinde ölü bulunan şahsın 4 ay önce öldüğü belirlendi
Evinde ölü bulunan şahsın 4 ay önce öldüğü belirlendi

Uşak’ta ’Yeşil Ekonomi, Yeşil OSB’ler toplantısı düzenlendi

Uşak Üniversitesi Danışma Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda hayata geçirilen, ‘iklim değişikliği, özel sektöre etkileri, Yeşil Ekonomi ve Yeşil OSB’ler’ ile ilgili Uşak Ticaret ve Sanayi Odasında (UTSO) bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

UŞAK 15.12.2021, 13:35
Uşak’ta ’Yeşil Ekonomi, Yeşil OSB’ler toplantısı düzenlendi

Uşak Üniversitesi Danışma Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda hayata geçirilen, ‘iklim değişikliği, özel sektöre etkileri, Yeşil Ekonomi ve Yeşil OSB’ler’ ile ilgili Uşak Ticaret ve Sanayi Odasında (UTSO) bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Uşak Ticaret ve Sanayi Odası’nda düzenlenen toplantıya Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, UTSO Yönetim Kurulu Başkanı Suat Selim Kandemir, Uşak Üniversitesi Danışma Kurulu üyeleri, konuyla ilgili il müdürleri ve sanayiciler katıldı. Toplantıda, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Yalçın Aşkın Öktem tarafından, ‘‘İklim Değişikliğinin Özel Sektöre Etkileri’’ adlı sunum gerçekleştirildi. Öktem sunumunda; iklim değişikliğinin ne olduğu, küresel ısınmanın nedenleri, küresel ısınmanın etkileri, iklim değişikliğinin ülkemize etkileri, iklim değişikliğini kontrol altına alma çalışmaları, Kyoto Protokolü ve Paris Antlaşması, Paris Antlaşması’nın önemli özellikleri, Türkiye’nin Paris Antlaşması’nı onaylaması, Avrupa Yeşil Mutabakatı, Yeşil Mutabakat çerçevesinde ülkemizdeki eylem planının hazırlık süreci, Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın ülkemize etkileri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı - Türkiye Organize Sanayi Bölgeleri Projesi - Çevresel ve Sosyal Yönetim Çerçevesi, 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi, Yeşil OSB Sertifikası ve sertifikasyon süreci hakkında ayrıntılı bilgiler verdi. Sunumun ardından toplantı, soruların cevaplanması ve karşılıklı fikir alışverişinin ardından sona erdi.

“Üniversite-sanayi işbirliği ile OSB’lerimizin yeşil ekonomiye geçişini hızlandıracağız”

Geçtiğimiz aylarda yapılan Uşak Üniversitesi Danışma Kurulu toplantısında; Paris İklim Sözleşmesi (Yeşil Mutabakat) gereğince Uşak için neler yapılabilir üzerinde konuşulduğunu ve toplantı sonrası üniversite olarak bir çalışma yaptıklarını da belirten Rektör Prof. Dr. Savaş, “UTSO’da bir araya gelerek danışma kurulu üyelerimize ve sanayicilerimize, yaptığımız çalışma ile ilgili bilgi aktardık. Özellikle ‘Yeşil Ekonomi’ konusunda yapacaklarımızı ele aldık. Uşak hali hazırda Türkiye’deki tekstil geri dönüşümünün yüzde 80’ini gerçekleştiriyor. UTSO Başkanımız Suat Selim Kandemir, OSB’lerimizin de ‘Yeşil OSB’ olmak için alt yapılarının mevcut olduğunu belirtiyor. Elimizdeki veriler, Uşak sanayisinin bu dönüşüme hazır olduğunu gösteriyor. Üniversite-sanayi işbirliği ile şehrimizdeki tüm OSB’lerimizin yeşil ekonomiye geçişini hızlandıracağız” ifadelerini kullandı.

Tüm dünyada, ekonomi trendinin yeşil ekonomiye doğru gittiğini aktaran UTSO Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kandemir ise "Uşaklı Sanayiciler olarak bizler de ülkemizin karbon ayak izini azaltmaya ve yeşil OSB vizyonuyla dünyadaki ekonomik trende hazır olmak için çalışıyoruz. G7 Zirvesinde dünyanın en büyük 32 moda firması, geri dönüştürülmüş ham madde kullanımı sözü verdi. Artık büyük markalar geri dönüştürülmüş ham maddeleri talep ediyorlar. İlimiz, Türkiye’deki tekstil geri dönüşümünün büyük bölümünü karşılıyor. Üniversitemiz ile el ele vererek şehrimizi geleceğe hazırlamak ve Uşak’ı ülkemiz adına dünyanın geri dönüşümde marka şehirlerinden biri haline getirmek istiyoruz.” şeklinde konuştu.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 16 39
2. Konyaspor 16 30
3. Hatayspor 16 29
4. Başakşehir 16 28
5. Fenerbahçe 16 27
6. Alanyaspor 16 27
7. Beşiktaş 16 24
8. Adana Demirspor 16 23
9. Galatasaray 16 23
10. Sivasspor 16 22
11. Karagümrük 16 22
12. Antalyaspor 16 21
13. Gaziantep FK 16 21
14. Giresunspor 16 19
15. Kayserispor 16 19
16. Altay 16 18
17. Göztepe 16 14
18. Öznur Kablo Yeni Malatya 16 14
19. Rizespor 16 13
20. Kasımpaşa 16 11
Takımlar O P
1. Erzurumspor 15 31
2. Ümraniye 15 30
3. Ankaragücü 16 30
4. Eyüpspor 15 27
5. Bandırmaspor 15 25
6. Samsunspor 15 25
7. İstanbulspor 15 23
8. Kocaelispor 16 23
9. Gençlerbirliği 16 23
10. Tuzlaspor 14 22
11. Boluspor 15 20
12. Adanaspor 16 20
13. Menemenspor 15 19
14. Manisa FK 17 19
15. Bursaspor 15 18
16. Ankara Keçiörengücü 16 18
17. Altınordu 16 16
18. Denizlispor 15 15
19. Balıkesirspor 15 7
Takımlar O P
1. Man City 17 41
2. Liverpool 16 37
3. Chelsea 16 36
4. West Ham 16 28
5. M. United 16 27
6. Arsenal 16 26
7. Tottenham 14 25
8. Leicester City 16 22
9. Aston Villa 17 22
10. Wolverhampton 16 21
11. Brentford 16 20
12. Brighton 15 20
13. Crystal Palace 16 19
14. Everton 16 18
15. Southampton 16 16
16. Leeds United 17 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 16 10
20. Norwich City 17 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 17 42
2. Sevilla 16 34
3. Real Betis 17 33
4. Atletico Madrid 16 29
5. Real Sociedad 17 29
6. Rayo Vallecano 17 27
7. Valencia 17 25
8. Barcelona 16 24
9. Espanyol 17 23
10. Osasuna 17 22
11. Athletic Bilbao 17 21
12. Mallorca 17 20
13. Villarreal 16 19
14. Celta de Vigo 17 17
15. Granada 16 16
16. Elche 17 15
17. Deportivo Alaves 16 15
18. Cádiz 17 13
19. Getafe 17 12
20. Levante 17 8