Uşak’ta yaşlı nüfus artıyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından illere göre yaş verileri açıklandı. Bu verilere göre; toplam 373 bin 183 kişinin yaşadığı Uşak’ta yaşlı nüfusu toplam nüfusun yüzde 13’ünü oluşturuyor.

Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranının yüzde 10’u geçmesi nüfusun yaşlanmasının bir göstergesi olarak kabul ediliyor. Uşak’ta yaşlı nüfus, diğer yaş gruplarındaki nüfusa göre daha yüksek bir hız ile artış gösterdi. Uşak bu oranlarla Türkiye’de en çok yaşlı nüfusun yaşadığı iller sıralamasında 76. sırada yer alıyor. Uşak’ta 2016 yılında yaşlı kesimin toplam nüfusa oranı yüzde 11,6 olurken bu rakam 2021 yılında 13’e yükseldi. TUİK verilerine göre; Uşak’ta yaşayan 373 bin 183 kişinin, 185 bin 891’i erkek, 187 bin 292 kişisi kadın olarak belirlendi. Uşak’ta yaşayan yaşlı nüfus toplam 48 bin 536 kişi toplam nüfusun yüzde 13’üne denk geliyor. Yaşlı nüfusun 21 bin 643 kişisi erkek olurken 26 bin 893 kişinin de kadın olduğu tespit edildi. TUİK araştırmasına göre 2025 yılında Uşak’ta yaşlı nüfusun toplam nüfusun yüzde 14’ün üzerinde olması bekleniyor.

Yaşlı nüfus 8 milyon 245 bin 124 kişi oldu

Yaşlı nüfus olarak kabul edilen 65 ve daha yukarı yaştaki nüfus, 2016 yılında 6 milyon 651 bin 503 kişi iken son beş yılda yüzde 24,0 artarak 2021 yılında 8 milyon 245 bin 124 kişi oldu. Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı ise 2016 yılında yüzde 8,3 iken, 2021 yılında yüzde 9,7’ye yükseldi. Yaşlı nüfusun 2021 yılında yüzde 44,3’ünü erkek nüfus, yüzde 55,7’sini kadın nüfus oluşturdu. Nüfus projeksiyonlarına göre yaşlı nüfus oranının 2025 yılında yüzde 11,0, 2030 yılında yüzde 12,9, 2040 yılında yüzde 16,3, 2060 yılında yüzde 22,6 ve 2080 yılında yüzde 25,6 olacağı öngörüldü. Yaşlı nüfusun yüzde 64,7’sinin 65-74 yaş grubunda yer aldığı görüldü.