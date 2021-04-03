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Uşak’ta uyuşturucu satıcılarına ağır darbe; 19 gözaltı

Uşak merkezli İzmir ve İstanbul illerini de kapsayan uyuşturucu operasyonunda 135 polis memuru 19 şahsı göz altına aldı. Operasyonda, baskın yapılan evlerden 710 gram metamfetamin, 117 uyuşturucu hap, 73 sentetik ecza hap, 26 gram esrar, 5 gram bonzai, 1 hassas terazi ve 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

UŞAK 03.04.2021, 12:51
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Uşak’ta uyuşturucu satıcılarına ağır darbe; 19 gözaltı

Uşak merkezli İzmir ve İstanbul illerini de kapsayan uyuşturucu operasyonunda 135 polis memuru 19 şahsı göz altına aldı. Operasyonda, baskın yapılan evlerden 710 gram metamfetamin, 117 uyuşturucu hap, 73 sentetik ecza hap, 26 gram esrar, 5 gram bonzai, 1 hassas terazi ve 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, içerisinde İzmir ve İstanbul illerini de kapsayan uyuşturucu ticareti yapan suç örgütüne operasyon düzenledi. Yapılan operasyona 135 polis memuru katılırken 23 farklı adrese de baskın yapıldı. Uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 19 şahıs, ekipler tarafından gözaltına alındı. Ayrıca adreslere yapılan baskında 710 gram metamfetamin, 117 uyuşturucu hap, 73 sentetik ecza hap, 26 gram esrar, 5 gram bonzai, 1 hassas terazi, 4 ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 12 fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şahısların, emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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