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Uşak’ta tekstil fabrikasında korkutan yangın

Uşak’ta elyaf üretimi yapan bir tekstil fabrikasında çıkan yangının kontrol altına alınabilmesi için ekiplerin yoğun müdahalesi sürüyor.

UŞAK 05.07.2022, 09:12 05.07.2022, 09:33
Uşak’ta tekstil fabrikasında korkutan yangın

Edinilen bilgiye göre; Uşak merkez Kalfa Mahallesi Beşinci Çanlı Sokakta faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı.

Bir anda fabrikanın tamamını saran yangının kontrol altına alınabilmesi amacıyla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri de her hangi bir olumsuzluğun yaşanmaması amacıyla bölgede aldı. Elyaf üretimi yaptığı öğrenilen yangına müdahale sürüyor.

#Uşak
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