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Uşak’ta tekstil fabrikası alevlere teslim oldu
Uşak’ta bulunan tekstil fabrikası alevlere teslim oldu. Çok sayıda ekip bölgeye giderek yangına müdahale ediyor.
UŞAK 19.11.2021, 14:47
Uşak’ta bulunan tekstil fabrikası alevlere teslim oldu. Çok sayıda ekip bölgeye giderek yangına müdahale ediyor.
İzmir - Uşak yolu üzerinde bulunan Tekstil Organize Sanayi Bölgesi 103’üncü caddesindeki tekstil fabrikasında yangın çıktı. Çok sayıda sanayi ve belediye itfaiyesi yangına müdahale ederken, dumanlar kentin bir çok yerinden görünüyor. Jandarma ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi alarak vatandaşları uzaklaştırıyor.