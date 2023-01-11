Uşak’ta tehlikeli metruk binalar yıkıldı

Uşak’ta Karahallı ilçesine bağlı tehlike arz eden metruk binalar İl Özel İdaresi personeline kontrollü bir şekilde yıkıldı.

Uşak’ta birçok çalışmaya imza atan İl Özel İdaresi hız kesmeden çalışmalara devam ediyor. İl Özel İdaresi, yaptığı çalışmalara bir yenisini daha ekleyerek il ve ilçe genelindeki tehlike arz eden metruk bina yıkımlarına başladı. Bu kapsamda hareket eden ekipler, Karahallı ilçe merkezi ve köylerdeki tehlike arz eden metruk binaların yıkım işlerini başlatarak onlarca bina yıktı.