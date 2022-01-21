Uşak’ta soğuk hava etkisini sürdürüyor

Meteoroloji 5.Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Uşak, Afyonkarahisar ve Denizli’nin yağışlı ve soğuk hava etkisine gireceği açıklandı.

Meteoroloji 5.Bölge Müdürlüğünce yapılan açıklamada Uşak, Afyonkarahisar ve Denizli’de bugünden itibaren havanın yağışlı olacağı ve havanın daha da soğuk etkisine gireceği açıklandı. Yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; Afyonkarahisar, Denizli ve Uşak’ın bugün yeni bir yağışlı ve soğuk havanın etkisine girecek, soğuk hava dalgasının, Pazar günü şiddetini artırarak önümüzdeki hafta sonuna kadar etkili olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

Ayrıca yapılan açıklamada buzlanma, don olayı ve ulaşımda aksamaların oluşabileceği ve vatandaşların dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı.