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Uşak’ta silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda 8 kişi gözaltına alındı
Uşak’ta emniyet müdürlüğünce düzenlenen silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alınırken çok sayıda mühimmat da ele geçirildi.
UŞAK 11.10.2022, 17:52
Uşak’ta emniyet müdürlüğünce düzenlenen silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alınırken çok sayıda mühimmat da ele geçirildi.
Uşak İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri silahlı suç örgütlerine yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 143 personelin katılımıyla 22 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alınırken 10 ruhsatsız tabanca, 417 mermi, 4 kurusıkı tabanca, 244 sentetik ecza hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.