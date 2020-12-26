Son Dakika
Uşak’ta sıkı denetimler devam ediyor
Uşak’ta korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında denetimler devam ediyor. İzin belgesi olmadan sokağa çıkan vatandaşlara cezai işlem uygulandı.
UŞAK 26.12.2020, 21:04
3
Uşak’ta korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında denetimler devam ediyor. İzin belgesi olmadan sokağa çıkan vatandaşlara cezai işlem uygulandı.Uşak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının ihlal edilmemesi adına kentin bir çok yerinde denetim noktası oluşturdu. Bu kapsamda polis ekipleri vatandaşın yoğun olarak kullandığı İsmet Paşa Caddesi ve Ata Park Meydanı’nda yaya ve araçlara yönelik uygulamalar yaptı. Vatandaşlara gerekli izin belgesi ve genel bilgi sistemi (GBT) sorguları yapıldı. Ekipler, izin belgesi olmayan vatandaşlara cezai işlem uygularken yapılan bu denetimlerin kısıtlama boyunca devam edeceği öğrenildi.
16°
açık
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|14
|29
|2. Alanyaspor
|14
|27
|3. Fenerbahçe
|14
|26
|4. Beşiktaş
|13
|25
|5. Gaziantep FK
|13
|24
|6. Karagümrük
|14
|21
|7. Hatayspor
|13
|21
|8. Malatyaspor
|13
|20
|9. Trabzonspor
|15
|20
|10. Göztepe
|15
|19
|11. Konyaspor
|13
|18
|12. Rizespor
|13
|18
|13. Kasımpaşa
|14
|18
|14. Sivasspor
|13
|17
|15. Antalyaspor
|14
|17
|16. Başakşehir
|13
|15
|17. Denizlispor
|13
|12
|18. Gençlerbirliği
|13
|12
|19. Kayserispor
|13
|10
|20. Ankaragücü
|13
|9
|21. Erzurumspor
|14
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|15
|30
|2. Altay
|15
|29
|3. Giresunspor
|15
|29
|4. Adana Demirspor
|15
|28
|5. Ankara Keçiörengücü
|15
|27
|6. Samsunspor
|15
|27
|7. Altınordu
|16
|27
|8. İstanbulspor
|14
|25
|9. Bursaspor
|15
|21
|10. Bandırmaspor
|15
|18
|11. Menemen Belediyespor
|15
|18
|12. Ümraniye
|16
|17
|13. Balıkesirspor
|15
|15
|14. Boluspor
|15
|13
|15. Akhisar Bld.Spor
|14
|13
|16. Adanaspor
|12
|12
|17. Ankaraspor
|14
|9
|18. Eskişehirspor
|15
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|14
|31
|2. Leicester City
|15
|28
|3. M. United
|14
|27
|4. Everton
|14
|26
|5. Chelsea
|14
|25
|6. Aston Villa
|13
|25
|7. Tottenham
|14
|25
|8. Southampton
|15
|25
|9. Man City
|13
|23
|10. West Ham
|14
|21
|11. Wolverhampton
|14
|20
|12. Newcastle
|13
|18
|13. Crystal Palace
|15
|18
|14. Leeds United
|14
|17
|15. Arsenal
|14
|14
|16. Burnley
|13
|13
|17. Brighton
|14
|12
|18. Fulham
|15
|11
|19. West Bromwich
|14
|7
|20. Sheffield United
|14
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|13
|32
|2. Real Madrid
|15
|32
|3. Real Sociedad
|16
|26
|4. Villarreal
|15
|26
|5. Barcelona
|14
|24
|6. Sevilla
|13
|23
|7. Granada
|14
|21
|8. Celta de Vigo
|15
|20
|9. Real Betis
|15
|19
|10. Athletic Bilbao
|15
|18
|11. Cádiz
|15
|18
|12. Getafe
|14
|17
|13. Deportivo Alaves
|15
|17
|14. Valencia
|15
|15
|15. Levante
|14
|15
|16. Elche
|13
|15
|17. Eibar
|15
|15
|18. Real Valladolid
|15
|14
|19. Osasuna
|14
|12
|20. Huesca
|15
|12
Sayfalar Tümü