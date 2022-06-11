banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
28 yıldır babasını arıyor
28 yıldır babasını arıyor
Anne ve oğlu birlikte mezuniyet sevinci yaşadı
Anne ve oğlu birlikte mezuniyet sevinci yaşadı
Namiq Alasgarov, Bursaspor’la olan sözlemesini feshetti
Namiq Alasgarov, Bursaspor’la olan sözlemesini feshetti
Baba-kız aynı sahnede
Baba-kız aynı sahnede

Uşak’ta şiddetli fırtına parktaki ağaçları devirdi

Uşak Eşme ilçesinde akşam saatlerinde aniden bastıran yağmur ve şiddetli fırtına parkta bulunan ağaçları devirdi.

UŞAK 11.06.2022, 21:24
Uşak’ta şiddetli fırtına parktaki ağaçları devirdi

Uşak Eşme ilçesinde akşam saatlerinde aniden bastıran yağmur ve şiddetli fırtına parkta bulunan ağaçları devirdi.

Olay, Eşme ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Akşam saatlerine doğru etkisini gösteren fırtına, yağmurla birlikte etkisini artırdı. Etkisini hızla gösteren fırtına ve yağmur kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetini artıran fırtına ve yağmur birçok yerde zarara yol açtı. Parkta bulunan 2 ağacın ise şiddetli fırtınaya karşı direnemeyerek devrildi. Devrilen ağaçlar nedeniyle herhangi bir can kaybı olmaması ise rahat bir nefes aldırdı. Meteoroloji yetkileri yağış ve fırtınanın 3 gün boyunca kent genelinde etkili olacağını açıkladı.

Yorumlar (0)
21°
parçalı bulutlu