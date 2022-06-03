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Uşak’ta sel uyarısı

Uşak ve İç Ege’de kuvvetli yağış beklenmesinin ardından, yetkililer sel ve su baskını konusunda uyarıda bulundu.

UŞAK 03.06.2022, 14:21
Uşak’ta sel uyarısı

Uşak ve İç Ege’de kuvvetli yağış beklenmesinin ardından, yetkililer sel ve su baskını konusunda uyarıda bulundu.

Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü Uşak, Denizli, Afyonkarahisar, Muğla ve İç Ege’de kuvvetli yağış beklenmesinin ardından yazılı uyarıda bulunarak, “Yapılan son değerlendirmelere göre; 03 Haziran 2022 Cuma ve hafta sonu iç Ege’de görülecek gök gürültülü sağanak yağışların; Afyonkarahisar, Denizli ve Uşak’ta yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Genellikle öğle saatlerinden sonra başlayıp aralıklı ve yerel olarak gece saatlerine kadar kuvvetli olması beklenen yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” vatandaşları muhtemel olumsuzluklara karşı hazır olmaları konusunda uyardı.

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