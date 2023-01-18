Uşak’ta ‘Şarkılar Bizi Söyler, Biz de Şarkı Söyleriz’ konseri ilgi gördü

Milli Eğitim Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen “Şarkılar Bizi Söyler, Biz de Şarkı Söyleriz” projesi çerçevesinde, Uşak Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Türk Müziği Korosunun verdiği konser beğeni topladı.

Uşak Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen “Şarkılar Bizi Söyler Biz de Şarkı Söyleriz” programında 16 erkek ve 14 kadından oluşan 30 kişilik koro, Muhayyer kürdi, Hicaz ve Nihavend makamında seslendirdiği 14 Türk Sanat Müziği eseri ile salonu dolduran seyircilere hoş dakikalar yaşattı.

Yaklaşık 2 aydır bu konser için çalışan koronun şefliğini Müzik Öğretmeni Murat Şahintürk, sunuculuğunu da eşi Sercan Şahintürk yaptı. Koroda; bir Savcı, doktor, avukat, öğretmen, işçi, emekli, ev hanımı, sağlık görevlileri gibi toplumu her kesiminden insanların yer aldığı öğrenildi.

Konser bitiminde Uşak Valisi Dr. Turan Ergün Koro Şefi Murat Şahintürk’ü tebrik etti ve bir buket çiçek takdim etti. Konseri izleyen protokol üyeleri de koro mensuplarına birer karanfil hediye etti.

Uşaklıların büyük ilgi gösterdiği konseri; Uşak Valisi Dr. Turan Ergün, Vali Yardımcısı Muammer Balcı, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, Uşak Emniyet Müdürü Mesut Gezer, Uşak Jandarma Komutanı Kd. Albay Fahri Semiz ve İl Genel Meclisi Başkanı Nuri Demir de izledi.