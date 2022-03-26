Uşak’ta Ramazan pidesi fiyatları belli oldu

Uşak’ta bu Ramazan ayında 330 gram Ramazan pidesi fırınlarda 6 liradan, Uşak Belediyesi Halk Ekmek büfelerinde 270 gram 3,5 liradan satılacak.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Uşak Fırıncılar ve Unlu Mamuller Esnaf Odası Başkanı Zafer Kurnaz, artan girdi maliyetleri nedeni ile Uşaklı fırıncıların 300 gram pideyi 7,5 TL’den satması gerektiğini, ancak fırıncıların artan hayat pahalılığı karşısında Uşak halkı için kutsal Ramazan ayı boyunca özveride bulunduklarını açıkladı.

Uşak’ta geçen yıl Ramazan ayında 5 TL’den satılan 330 gram pide bu yıl 6 TL’den satılacak. Uşak Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası’nda üretilen 270 gram pidenin de 3,5 TL’den satılacağı öğrenildi.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Uşak Fırıncılar ve Unlu Mamuller Esnaf Odası Başkanı Zafer Kurnaz, “Oda olarak belirdiğimiz bu fiyat aslında fırıncı esnafı için hiç iyi bir fiyat değil. Esnafımızın en çok kullandığı, akaryakıt, doğalgaz, un, susam aklınız ne geliyorsa fiyatları korkunç arttı. Örneğin geçen yıl Ramazan ayında kilosuna 12 TL ödediğimiz susam bu yıl kilosu 40 TL’ye çıktı. Vatandaş için bu yıl bol susamlı pidenin hayal olacağını söyleyebilirim. Fırıncı esnafımızla yaptığımız istişareler sonunda vatandaşımızın mübarek Ramazan ayında sıkıntı yaşamaması adına biz fırıncılar özveri göstermek istedik. Normalde kar etmemiz için 300 gram pideyi 7 TL’den satmamız gerekiyordu” dedi.