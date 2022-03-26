Uşak’ta Ramazan ayı öncesi zabıta denetimleri artırıldı

Uşak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri yaklaşan Ramazan ayı dolayısıyla gıda imalatı ve satışı yapan işyerlerinde denetim yaptı.

Fırın, pastane, kasap, market, lokanta ve manav gibi gıda işi ile uğraşan işyerlerini denetleyen zabıta ekipleri esnafı fiyat ve temizlik konusunda uyardı. Gıda ürünlerinin son kullanma tarihini kontrol etti. Kaldırım işgalleri konusunda da gerekli hassasiyeti göstermelerini istedi. İl merkezinde yapılan denetimlerde işyerlerinin temizliği, çalışanların portör muayene kartları, çalışanların kıyafetleri, fırınlarda ekmeklerin gramajlarını kontrol edildi. İşyeri açma ve çalışma ruhsatlarının kontrolünü de gerçekleştiren ekipler, birkaç istisna dışında büyük bir olumsuzlukla karşılaşmadı.

“Denetimler Ramazan ayı boyunca sürecek”

Uşak halkının rahat ve huzurlu bir Ramazan ayı yaşaması için bir ay boyunca denetimlerini aralıksız sürdüreceklerini kaydeden Uşak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, "İlimizde özellikle gıda imal eden, satan esnafımızı temizlik ve fiyat konusunda uyardık. Yapılan denetimler genelde olumlu geçti. Denetimlerimiz Ramazan ayı boyunca devam edecektir. İşletme sahiplerinden de imal etmiş oldukları ürünleri mutlaka temiz ve hijyen ortamlarda yapmaları ve satışa öyle sunmaları konusunda uyardık." dedi.