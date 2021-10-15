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Uşak’ta okul kantinleri denetlendi

Uşak Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, kent merkezinde eğitim veren okullarda kantin denetimlerine başladı.

UŞAK 15.10.2021, 11:36
Uşak’ta okul kantinleri denetlendi

Uşak Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, kent merkezinde eğitim veren okullarda kantin denetimlerine başladı.

Eğitim ve öğretimin yüz yüze başlamasıyla kantinler de kapılarını açtı. Uşak Belediyesi’ne bağlı ekipler bugün itibariyle kent merkezindeki ilk, orta ve lise kademelerindeki eğitim kurumlarının kantinlerinde denetimlere başladı. Kullanılan gıdaların saklama koşulları, ruhsat, genel hijyen kurallarına uygunluk ve ürünlerin son kullanma tarihlerinin kontrolü Zabıta Müdürlüğü ekiplerince gıda mühendisleri eşliğinde gerçekleştirildi. Uşak Belediyesi’nden yapılan açıklamada, halkın sağlığı ve huzuru için yapılan denetimlerin aralıksız olarak sürdüreceği, kent genelindeki tüm kantinlerin denetleneceği paylaşıldı. Ayrıca kurallara uyan tüm işletmecilere teşekkür edildi.

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