Uşakta narkotik ekipleri 500 bin TL değerinde uyuşturucu ele geçirdi

Uşak’ta Narkotik ekiplerince şüphe üzerine durdurulan araçtan 470 gram metamfetamin, bir miktar kokain ve esrar çıktı. Gözaltına alınan araç sürücü işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kontrol noktasında şüphe üzerine bir otomobil durdurdu. Otomobilde yapılan aramada piyasa değerli 500 bin TL’ye yakın 470 gram metamfetamin, bir miktar kokain ve esrar bulunurken araç sürücüsü E.K. ekiplerce gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.