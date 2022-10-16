Son Dakika
Uşak’ta kumar oynayan 4 kişi suçüstü yakalandı
Uşak’ta kumar oynayan 4 kişiye idari para cezası kesildi.
UŞAK 16.10.2022, 13:47
Uşak’ta kumar oynayan 4 kişiye idari para cezası kesildi.
Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Eşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçede kumar oynatıldığı istihbaratına ulaşıldı. Bilgiler doğrultusunda kumarhaneye baskın yapan ekipler 4 kişiyi suçüstü yakaladı. Kumardan elde edilen 4 bin 500 TL’ye ekiplerce el konulurken 4 şahsa da idari para cezası kesildi.