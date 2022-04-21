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Uşak’ta KÖYDES projelerine 7.1 milyon TL ödenek aktarıldı

Uşak Merkez İlçe Köylerine Hizmet Götürme Birliği’nin 2022 yılı birinci olağan toplantısı yapıldı.

UŞAK 21.04.2022, 10:40
Uşak’ta KÖYDES projelerine 7.1 milyon TL ödenek aktarıldı

Uşak Merkez İlçe Köylerine Hizmet Götürme Birliği’nin 2022 yılı birinci olağan toplantısı yapıldı.

Uşak Merkez İlçe Köylerine Hizmet Götürme Birliği’nin 2022 yılı birinci olağan toplantısı Vali Funda Kocabıyık başkanlığında gerçekleştirildi. Uşak Merkez İlçe Köylerine Hizmet Götürme Birliği’nin 2022 Yılı KÖYDES Encümen seçimlerinde; AK Parti Grubundan Mehmet Aslan ve Ümit Horzum, Uşak Merkez Eynihan Köyü Muhtarı Mehmet Çetin ve Selikler Köyü Muhtarı Mesut Çevik seçildi.

Birliğin 2022 yılı seçimlerinde AK Parti Grubu, geçen yıl İYİ Parti Grubuna kaptırdığı bir koltuğu bu yıl geri aldı. Geçen yıl yapılan encümen seçimlerinde AK Partili bir üye ve İYİ Partili bir üye seçilmişti.

Özmerkez İl Genel Meclisi toplantı salonunda yapılan toplantıya Vali Funda Kocabıyık’ın yanı sıra Vali Yardımcısı Muammer Balcı, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ertan Keleş, İl Genel Meclisi Başkanı Nuri Demir, İl Genel Meclisi Üyeleri ve merkez ilçe köy muhtarları katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Funda Kocabıyık, vatandaşa hizmet verme noktasında tüm kamu kurum ve kuruluşları olarak büyük bir özen gösterdiklerini kaydetti. Vatandaşların yaşamlarını kolaylaştırma ve yaşadıkları sorunlara çözüm bulma gayreti içerisinde olduklarını ifade eden Vali Funda Kocabıyık, “Bu gayrette, benim için, en elzem olan nokta da; bulunan çözümleri en hızlı ve verimli şekilde uygulamaya koymaktır. Her zaman vurguladığım gibi bizler hizmet etmek için varız. Bu sebeple vatandaşlarımıza yönelik yapılan her çalışma; verimli ve etkili olmalı, vatandaşlarımızın yaşam standartlarını bir üst noktaya çıkarmalıdır. Vatandaşlarımızı hizmetle buluşturma noktasında da, Köylere Hizmet Götürme Birliğimiz çok önemli bir rol oynamaktadır. Köylerde yaşayan vatandaşlarımızın yol, ulaşım, altyapı ve eğitim gibi konulara yönelik fırsatlarını iyileştirmek amacıyla çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. Bu sürece katkılarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum” dedi.

Birlik hesabına 7 milyon 166 bin 976 TL aktarıldı

2021 yılında yapılan yatırımlarla ilgili bilgi veren Vali Funda Kocabıyık, “Birliğimize KÖYDES programından toplam 6 milyon 241 bin 895 TL ödenek ayrılmış olup, bu ödenekle 15 içme suyu projesi, 11 yol projesi ve 6 atık su projesi yer almaktadır. Bu projelerden 12 adet içme suyu projesi tamamlanmış, 1 tanesi devam etmekte, 2 tanesi de iptal edilmiştir. 11 köyümüzün yol projesi tamamlanmıştır. 6 köyümüzün atık su projesi tamamlanmıştır. Söz konusu işlerden ve iptal edilen işlerden oluşan kırımlarla 3 adet içme suyu projesi, 2 adet atık su ek projesi gerçekleştirilmiş olup, ek programa alınan 1 içme suyu projesi ise şu an ihale aşamasındadır. KÖYDES ortak gider harcamalarından Birliğimiz hesabına 7 milyon 166 bin 976 TL aktarılmıştır. Bunun karşılığında yedek parça, boru ve akaryakıt gibi ihtiyaç malzemelerinin alımı gerçekleştirilmiştir. Birlik Bütçesinden; 2021 yılı içerisinde Uşak EGM Trafik Eğitim Parkı için pedallı ve akülü araç alımı, güvenlik kulübesi ve depo yapımı gerçekleştirilmiştir. Bütün bunların yanı sıra İl Özel İdaresince Birliğimize 4 milyon 462 bin 997 TL ödenek aktarılmak suretiyle temel malzeme, asfalt mıcırı, agrega alımı ve asfalt şantiyesi bitüm tankı alım ve montajı işleri Birliğimizce gerçekleştirilmiştir” dedi.

Toplantı Vali Funda Kocabıyık’ın konuşmasının ardından Birlik Encümen Üyeleri seçimi ile sona erdi.

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