Uşak’ta Kızılay Haftası etkinlikleri yürüyüşle başladı

Uşak’ta Kızılay Haftası etkinlikleri çerçevesinde yaklaşık 100 kişinin katıldığı farkındalık yürüyüşü gerçekleşti.

154.senesinde 100 bini aşkın gönüllüsü bulunan Türk Kızılayı Uşak Şubesi, Kızılay Haftası etkinlikleri çerçevesinde farkındalık yürüyüşü gerçekleştirdi. Yürüyüşe Vali Yardımcısı Ramazan Kıyak, Kızılay Uşak Şube Başkanı Yaşar Kasım, Uşak Kan Birimi Müdürü Umut Bilgin Koçak, Genç Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Halime Akıncı ve 100 kişilik Kızılay gönüllüsü katıldı. İsmet Paşa Caddesi’nde bulunan Kızılay Şubesi’nde başlayan yürüyüş, 15 Temmuz Şehitler Meydanı’nda son buldu. Burada kurulan Kızılay Resim Sergisi’nde resimlerin incelenmesiyle birlikte düzenlenen program da son buldu.