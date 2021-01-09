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Uşak’ta kısıtlamaların 24. saatinde sokaklar boş kaldı
Tüm Türkiye’de olduğu gibi Uşak’ta da başlayan sokağa çıkma kısıtlamalarının 24.saatinde, kentin cadde ve sokakları boş kaldı.
UŞAK 09.01.2021, 21:30
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Tüm Türkiye’de olduğu gibi Uşak’ta da başlayan sokağa çıkma kısıtlamalarının 24.saatinde, kentin cadde ve sokakları boş kaldı.Kısıtlamalar kapsamında evde kalan Uşaklı vatandaşların gözde uğrak yerlerinden olan Ata Park ve İsmet Paşa Caddesi boş kaldı. Vatandaşların, korona virüs salgını sebebiyle hafta sonunu evde geçirince, kısıtlamanın 24. saatinde, caddeler ve meydanlar sadece polis ekipleri ve kısıtlamadan muaf insanlarla sınırlı kaldı. Alışıla gelen kalabalık görüntüsünden uzak bir akşam geçiren Uşak’ta polis ekipleri, kentin bir çok noktasında denetimler geçekleştirirken, denetimlerin kısıtlama süresince devam edileceği öğrenildi.
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