banner596

banner547

Son Dakika

Uşak’ta kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 kişi tutuklandı

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerce yakalanan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 kişi yakalanarak cezaevine gönderildi.

UŞAK 11.10.2022, 14:45
Uşak’ta kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 kişi tutuklandı

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerce yakalanan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 kişi yakalanarak cezaevine gönderildi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri düzenledikleri çalışmalar neticesinde farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 şahsı yakaladı. Yapılan operasyonlarda 5 şüpheli şahıs işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Yorumlar (0)