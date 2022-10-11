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Uşak’ta kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 kişi tutuklandı
Uşak İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerce yakalanan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 kişi yakalanarak cezaevine gönderildi.
UŞAK 11.10.2022, 14:45
Uşak İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerce yakalanan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 kişi yakalanarak cezaevine gönderildi.
Uşak İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri düzenledikleri çalışmalar neticesinde farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 şahsı yakaladı. Yapılan operasyonlarda 5 şüpheli şahıs işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.