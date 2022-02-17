Uşak’ta KDV denetimleri gerçekleştirildi

Geçtiğimiz pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla gıda ürünlerinde yüzde 7’lik KDV indirimi uygulandı. Uşak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şehir genelindeki zincir marketlerde fiyat, etiket ve gıda denetimleri gerçekleştirerek yüzlerce ürün inceledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde gıda ürünlerinde yüzde 7’lik KDV (Katma Değer Vergisi) indirimi gerçekleştirileceğini açıklamıştı. Bu açıklamayla birlikte pazartesi günü gıda ürünlerinde vergi indirimi uygulanmaya başladı. Bununla birlikte harekete geçen Uşak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde bulunan zincir marketlerde fiyat, etiket ve gıda denetimleri gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde; marketlerdeki yüzlerce ürünün son kullanma tarihlerine bakılırken; etiket ile kasa fiyatı arasında fark olup olmadığı ve yüzde 7’lik KDV indiriminin uygulanıp uygulanmadığı incelendi. Denetlenen işletmeler Zabıta Müdürlüğü Gıda Denetim Birimi’ne bağlı gıda mühendisleri tarafından insan sağlığına uygun ürün satışı ve hijyen konusunda da değerlendirildi.

Denetimler Sıklaşacak

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Uşak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Kurnaz, hafta başında alınan yüzde 7’lik KDV indirimi kararının ardından ilgili denetlemelerin gerçekleştirilmesi için harekete geçildiğini anlatarak, “Vatandaşımızın sağlığı ve ekonomik refahı bizler için çok önemli. Zabıta Müdürlüğü Ekiplerimizin başladığı denetimlerde de hedeflediğimiz şey, öncelikli olarak bu iki hususun istisnasız uygulanması. Bu anlamda denetimlerimiz sıklaştırılacak” ifadelerini kullandı.

Kurnaz ayrıca, denetim yapılan konularda şikayetleri bulunan vatandaşların karşılaştıkları olumsuzlukları ALO 153 Çağrı Merkezi’ne bildirebileceklerini hatırlattı.