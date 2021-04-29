Uşak’ta kaçakçılara göz açtırılmıyor

Uşak’ta Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, düzenlediği operasyonda 244 bin 400 adet kaçak boş makaron, 716 kilogram kaçak tütün 65 bin adet doldurulmuş makaron, 28 kilogram açık tütün ve 4 kilogram kaçak nargile tütünü yakaladı.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, kent merkezinde bir tütüncü dükkanında kaçak makaronları piyasaya sürdüğü bilgisine ulaştı. İstihbaratlar doğrultusunda, ekipler iş yerine operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 244 bin 400 adet kaçak boş makaron, 716 kilogram kaçak tütün 65 bin adet doldurulmuş makaron, 28 kilogram açık tütün ve 4 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi. Ayrıca konuyla alakası olan 2 şahıs hakkında da yasal işlem yapıldı. Öte yandan yakalanan malzemelere el konuldu.