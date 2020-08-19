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Uşak’ta kaçak alkol operasyonu
UŞAK’TA JANDARMA EKİPLERİ, ULAŞTIKLARI İSTİHBARAT SONUCUNDA DÜZENLEDİKLERİ OPERASYONLA ONLARCA KAÇAK ALKOL ELE GEÇİRDİ.
UŞAK 19.08.2020, 17:43
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Uşak’ta, jandarma ekipleri, ulaştıkları istihbarat sonucunda düzenledikleri operasyonla onlarca kaçak alkol ele geçirdi.
Jandarma ekipleri, ulaştıkları istihbaratlar neticesinde Banaz ilçesine bağlı Gedikler köyünde bir fabrikaya Bulgaristan uyruklu B.I. (24) kullanmış olduğu PP 7380 AH plakalı TIR ile kaçak içki getireceği öğrenildi. Jandarma ekipleri öğle saatlerinde yaptığı operasyonla 9 adet rakı, 6 şişe viski ve 1 adet votka ele geçirdi. Öte yandan ele geçirilen malzemeler Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.
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