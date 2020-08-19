Uşak’ta kaçak alkol operasyonu

Uşak’ta, jandarma ekipleri, ulaştıkları istihbarat sonucunda düzenledikleri operasyonla onlarca kaçak alkol ele geçirdi.

Jandarma ekipleri, ulaştıkları istihbaratlar neticesinde Banaz ilçesine bağlı Gedikler köyünde bir fabrikaya Bulgaristan uyruklu B.I. (24) kullanmış olduğu PP 7380 AH plakalı TIR ile kaçak içki getireceği öğrenildi. Jandarma ekipleri öğle saatlerinde yaptığı operasyonla 9 adet rakı, 6 şişe viski ve 1 adet votka ele geçirdi. Öte yandan ele geçirilen malzemeler Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.