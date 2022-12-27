Uşak’ta işletmeler EYT süreci hakkında bilgilendirildi

UŞAK (İHA) – Uşak Ticaret ve Sanayi Odası (UTSO) “EYT ve işletmeler açısından değerlendirilmesi” konulu seminer düzenledi.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili mevcut bilgilerin paylaşıldığı, sanayicileri bekleyen risklerin ve bu risklere karşı alınabilecek önlemlerin değerlendirildiği "EYT ve İşletmelerde İşgücü Planlaması" konulu bilgilendirme toplantısı Pamukkale Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Oğuz Karadeniz’in sunumuyla Uşak Ticaret ve Sanayi Odasında (UTSO) gerçekleştirildi.

UTSO Yönetim Kurulu Meclis Başkanı Osman Çalıkuş, Yönetim Kurulu Üyesi Basri Yıldırım’ın da katıldığı programda, EYT düzenlemesinin çalışma hayatına muhtemel etkileri değerlendirilerek, EYT’lilerin emekli olmalarının gerek mikro düzeyde işletmelere gerekse makro düzeyde genel ekonomik göstergelere bazı yansımaları olacağı konusu üzerinde istişarelerde bulundular.

Seminer, öğleden sonrada Uşak Organize Sanayi Bölgesindeki sanayici ve firma çalışanları içinde UOSB Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirildi.