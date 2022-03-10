Uşak’ta ’Işıklı zil’ projesi şehir geneline yayılıyor

Uşak Belediyesi tarafından hayata geçirilen projeyle birlikte, kentteki işitme engelli vatandaşlar, atık yağlardan elde edilen gelirlerle “Işıklı zil” sistemine kavuştu.

Uşak Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından toplanan atık yağlardan elde edilen gelirler, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü öncülüğünde oluşturulan projeyle, işitme engelli vatandaşların hizmetine sunuldu. Çok sayıda işitme engelli vatandaş “ışıklı zil” sistemine kavuştu.

Kısa sürede büyük ilgi görerek vatandaşların beğenilerini toplayan ışıklı kapı zili, ilk olarak 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde işitme engelli Nihat Yılmaz’ın evine takılmıştı. Sosyal Yardım İşleri Ekipleri daha sonra; Eyüp Karaca, Muhammed Göçmen, Erol Aksöz ve İbrahim Avşar’ın evlerini de ziyaret etti. İşitme Engeli bulunan vatandaşlar, kapı zili çalındığında devreye giren ışık sistemi sayesinde, artık kapıda bekleyen biri olduğunu kolayca anlayabilecek.

Zor zamanlar geride kaldı

İşitme Engelli İbrahim Avşar’ın Eşi Sultan Avşar, konuyla ilgili yaptığı açıklamada down sendromlu bir kızları olduğunu belirterek, “Kızımla dışarıdan eve geldiğimizi eşime fark ettiremediğimiz zamanlar oluyordu. Bizim için oldukça zor zamanlardı. Eşimin telefonuna bakıp geldiğimizi anlaması ve kapıyı açması çok uzun sürebiliyordu. Belediyemizin hayata geçirdiği bu aparat sayesinde böyle bir sıkıntımız kalmadı. Allah bin kere razı olsun” diye konuştu.

“Artık kapı için telefona bakmayacağız”

Evine ışıklı zil sistemi kurulan İşitme Engelli Eyüp Karaca da, hizmetten duyduğu memnuniyeti aktararak, “Bu sistem evimize kurulmadan önce çocukların eve geldiğini fark edemiyorduk. Kapımıza bize ait bir numara bırakmıştık ki; gelenler bize kısa mesaj atabilsin. Artık buna ihtiyaç kalmadı. Kapıdaki kişi yeni zilimize bastığında, içerideki aygıt bizi uyaracak ve kapıyı açacağız. Belediyeye ve Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı. ,

Yaşadığı eve ışıklı zil sistemi kurulan işitme engelli Erol Aksöz ise, şıklı zil sistemini sevdiğini belirterek, hizmetin kendisiyle buluşmasından duyduğu mutluluğu paylaştı. İşitme engeli bulunan ve evine ışıklı zil sistemi kurulan bir diğer işitme engelli Muhammed Göçmen de Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın’ı çok sevdiğini kaydederek, “Zilden çok memnun kaldım. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Uşak Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, söz konusu uygulamanın işitme engelli vatandaşlara ulaştırılmaya devam edeceği belirtildi.